ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении россиянина, который обвиняется в похищении мужчины в Таиланде и вымогательстве денег, а также в убийстве жительницы Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края.

По этому же делу перед судом предстанет соучастница фигуранта, она обвиняется в участии в незаконном лишении свободы человека.

"По версии следствия, находившийся с 2005 года в розыске за ранее совершенное преступление пребывал на территории Королевства Таиланд, где познакомился с неким гражданином. Фигурант узнал о наличии у него крупной суммы на счетах в банках, которыми решил завладеть. Для этих целей злоумышленник обманом привез его на виллу, в которой их ожидал сообщник. Пристегнув потерпевшего на цепь к кровати, потребовали у него передачи денежных средств в сумме 100 тысяч долларов США", — сообщил собеседник.

По его словам, когда мужчина им отказал, фигуранты обманом заманили на виллу сожительницу потерпевшего и заставили ее снять требуемую сумму в банкомате. По аналогичной схеме они получили еще примерно 100 тысяч батов, отметил собеседник.

После этого фигурант скрылся на территории Краснодарского края, где жила его бывшая супруга — вторая фигурантка по делу.

"Они незаконно удерживали в квартире родственницу бывшей жены с целью избавления ее от наркотической зависимости. В один из дней между фигурантом и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого он задушил ее подушкой. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Второй соучастник находится в розыске", — сообщил представитель прокуратуры.