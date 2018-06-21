Представители Цуркан пока не обращались за помощью в посольство Румынии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представители задержанной в РФ по подозрению в шпионаже Карины Цуркан, которая является гражданкой Румынии, пока не обращались за помощью в румынское посольство, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Тибериус Калинов.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Цуркан. Подробности дела не раскрываются. Известно, что в "Интер РАО" работает полная тезка подозреваемой. В компании ранее сообщили, что "член правления ПАО "Интер РАО" Карина Цуркан находится в отпуске". По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. В пресс-службе МИД Румынии сообщили, что задержанная имеет румынское гражданство.

"У нас есть соответствующие процедуры. Мы должны получить официальное подтверждение того, что ее арестовали. Пока официального подтверждения у нас нет, мы не можем действовать", — сказал Калинов, отвечая на вопрос о том, связывалось ли посольство с Цуркан.

"Есть, конечно, и другой вариант — когда госпожа Цуркан или ее представитель связываются с посольством для получения консульской поддержки", — добавил он.

Однако на данный момент, по его словам, "этого тоже нет".

Ранее глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил, что "речь на самом деле идет о гражданке со многими паспортами и гражданствами — и российским, и молдавским, и румынским". По его словам, если будет необходимо, Бухарест готов предоставить Цуркан консульскую помощь, "когда официально подтвердится задержание".

"Мы подождем официального подтверждения от российских властей и потом будем работать. Мы готовы оказать обычную консульскую поддержку — мы должны убедиться, что ее права соблюдаются и все это делается в соответствии с законами РФ", — указал Калинов.