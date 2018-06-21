Иностранцы не пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте, сообщил источник

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Иностранных болельщиков, приехавших в Москву на чемпионат мира по футболу, среди погибших и пострадавших при крупном ДТП на Кутузовском проспекте с участием микроавтобуса нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о трех погибших и двух пострадавших после столкновения пяти машин возле дома номер 24 на Кутузовском проспекте. Одна из машин после столкновения загорелась.

"По уточненным данным, произошло ДТП с участием микроавтобуса и трех легковых машин. Погибли три человека, еще трое госпитализированы. Иностранцев среди них нет", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.