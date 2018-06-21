Экс-директор бассейна в Иркутске получил 23 года колонии за педофилию

ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Суд приговорил бывшего директора иркутского бассейна "Спартак" Эдуарда Рукосуева к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальные действия над детьми, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда.

Директора городского спортивного учреждения Эдуарда Рукосуева в 2015 году обвинили в превышении должностных полномочий при использовании средств муниципального бюджета. При проверке прокуратуры выяснилось, что Рукосуев использовал здание бассейна для осуществления коммерческой деятельности в своих личных целях. При обыске у него дома были обнаружены фотографии и видеозаписи с фактами педофилии. Ленинский районный суд Иркутска 20 июня рассмотрел материалы уголовного дела в судебном заседании.

"Суд приговорил Эдуарда Рукосуева к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми. Он признан виновным в 69 эпизодах преступлений", — сообщил сотрудник пресс-службы.

Бывший директор бассейна осужден по двум статьям УК РФ: за действия сексуального характера с несовершеннолетним и развратные действия.

По месту отбывания наказания Рукосуев будет принудительно проходить лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Ему также запрещено после освобождения в течение двух лет работать на государственной или муниципальной службе и в течение 15 лет — работать с детьми.