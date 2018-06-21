Специалисты обследуют дом в Челябинске, где взорвался газовый баллон

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Специалисты проводят обследование жилого дома в Челябинске, где в среду на балконе второго этажа взорвался газовый баллон и получили ожоги два человека, на предмет целостности конструкций, осмотр может продлиться еще два дня, сообщила РИА Новости в четверг сотрудница пресс-службы городской администрации Анна Фалалеева.
"Специалисты со вчерашнего дня проводят обследование жилого дома, выясняя, насколько целы все конструкции. Там есть небольшие разрушения. Еще ближайшие два дня осмотр продолжится. После происшествия дом был отключен от газо- и электроснабжения, первый и второй подъезды закрыты. Их жильцы – около 80 человек — ночевали у родственников, а двое из них – в пункте временного размещения, в близлежащей школе", — сказала она.
Всего в жилом доме, по данным управляющей компании, проживают 159 человек, пояснила она.
По данным Фалалеевой, пострадавшие после взрыва баллона находятся в областном ожоговом центре: у женщины 40% ожогов тела, более глубокая степень поражения, у ребенка – 80% ожогов, но не таких глубоких. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации. Она уточнила, что в среду также понадобилась помощь медиков еще двум жильцам дома: у женщины на фоне стресса случилось гипертоническое обострение, ее доставили в кардиоотделение, а на мужчину, который проживал в смежной квартире, после взрыва обрушилась штукатурка, но от госпитализации он отказался.