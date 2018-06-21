Специалисты обследуют дом в Челябинске, где взорвался газовый баллон

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Специалисты проводят обследование жилого дома в Челябинске, где в среду на балконе второго этажа взорвался газовый баллон и получили ожоги два человека, на предмет целостности конструкций, осмотр может продлиться еще два дня, сообщила РИА Новости в четверг сотрудница пресс-службы городской администрации Анна Фалалеева.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, детонационный взрыв газовоздушной смеси в результате утечки газа из пятилитрового железного баллона произошел на балконе второго этажа дома в Металлургическом районе в среду. Погибших нет, пострадали два человека. По маршевым лестницам эвакуированы 10 человек из двух подъездов, на месте работали 80 человек и 23 единицы техники.

"Специалисты со вчерашнего дня проводят обследование жилого дома, выясняя, насколько целы все конструкции. Там есть небольшие разрушения. Еще ближайшие два дня осмотр продолжится. После происшествия дом был отключен от газо- и электроснабжения, первый и второй подъезды закрыты. Их жильцы – около 80 человек — ночевали у родственников, а двое из них – в пункте временного размещения, в близлежащей школе", — сказала она.

Она уточнила, что жильцам третьего и четвертого подъездов оставаться в своих квартирах было можно, но каждый принимал решение по данному вопросу самостоятельно. В целом электроснабжение в доме должны были подключить в четверг, по подключению газа еще решается вопрос по третьему и четвертому подъездам, менее затронутым случившимся, добавила Фалалеева.

Всего в жилом доме, по данным управляющей компании, проживают 159 человек, пояснила она.

По данным Фалалеевой, пострадавшие после взрыва баллона находятся в областном ожоговом центре: у женщины 40% ожогов тела, более глубокая степень поражения, у ребенка – 80% ожогов, но не таких глубоких. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации. Она уточнила, что в среду также понадобилась помощь медиков еще двум жильцам дома: у женщины на фоне стресса случилось гипертоническое обострение, ее доставили в кардиоотделение, а на мужчину, который проживал в смежной квартире, после взрыва обрушилась штукатурка, но от госпитализации он отказался.