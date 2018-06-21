Более 500 человек допросили в ходе поисков пропавшей в Братске девочки

ИРКУТСК, 21 июн — РИА Новости. Следователи допросили более 500 человек во время поисков 9-летней девочки, пропавшей 9 июня в Братске Иркутской области, тело которой было обнаружено накануне с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка в Братске ушла на прогулку 9 июня вечером и не вернулась домой. В течение 11 дней ее поиски вели сотрудники полиции и волонтеры. Двадцатого июня поиски девочки были прекращены. После поисковой работы и анализа всех материалов уголовного дела правоохранители вышли на след 43-летнего жителя Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка.

"Произведено более 1000 поквартирных обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков. Следователями допрошено более 500 человек, включая родственников и одноклассников Алины, а также более 40 лиц, ранее судимых за преступления против несовершеннолетних и лиц, имеющих психические заболевания. Осмотрено более 300 колодцев, расположенных на территории города Братска, более 200 подвальных помещений, изъято более 50 видеорегистраторов и жестких дисков с интересующей следствие информацией, назначено большое количество судебных экспертиз, в том числе и сложно-генетических", — говорится в сообщении.

Уточняется, что анализ всех материалов уголовного дела и оперативных данных, помогли следователям и сотрудникам уголовного розыска выйти на след 43-х летнего жителя города Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка. В ходе допроса подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал ее тело.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого, а расследование уголовного дела продолжается.