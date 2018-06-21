Под Челябинском после ЧП с лодкой спасатели нашли утонувшего мужчину

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Спасатели вытащили из озера Кундравы в Челябинской области, где в среду перевернулась лодка с двумя детьми и мужчиной, тело взрослого, сообщила в четверг пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в среду днем в 200 метрах от берега при рыбалке перевернулась двухместная металлическая лодка типа "Камышовка", в которой находились 3 человека, в том числе двое детей — мальчики 2006 и 2010 годов рождения. Один из мальчишек смог выплыть на берег, второго спасли люди, проплывавшие на другой лодке. Взрослому спастись не удалось, его тело искали спасатели.

МЧС уточняло, что все находившиеся в лодке были без спасательных жилетов.

"Сотрудники миасского спасотряда начали обследовать предполагаемое место происшествия на надувной лодке с мотором, в поиске принимали участие также пожарные 48-й пожарной части Чебаркуля…. В результате утонувший был найден, транспортирован на берег и передан сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная служба Челябинской области призывает соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах, уточняется в сообщении.