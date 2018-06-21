СК начал проверку после гибели женщины во время сплава в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Следствие начало проверку после гибели женщины во время сплава по реке Амгунь в Хабаровском крае, сообщает СУСКРФ по региону в четверг.

Как сообщает следственное управление, 18 июня группа туристов на катамаране сплавлялась по реке Амгунь от населённого пункта Джамку в сторону поселка Березовый. Во время сплава катамаран перевернулся. Из шести туристов пятеро смогли спастись, женщина 1989 года рождения погибла.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в результате происшествия пять человек смогли самостоятельно выбраться на косу, а одну девушку сильным течением затянуло под навалы бревен и зажало, попытки ее вытащить оказались безуспешными. Туристы — жители города Амурск и поселка Эльбан — дожидались вертолета МЧС на небольшом островке косы, ночь они провели на отмели, разбив палатку и разведя костер.