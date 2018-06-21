В Братске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 9 июня девочки

ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве девочки, пропавшей в Братске Иркутской области 9 июня, ее тело обнаружено, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка в Братске ушла на прогулку 9 июня вечером и не вернулась домой. В течение 11 дней ее поиски вели сотрудники полиции и волонтеры. Двадцатого июня поиски девочки были прекращены. После поисковой работы и анализа всех материалов уголовного дела правоохранители вышли на след 43-летнего жителя Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка.

"На допросе подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал ее тело", — говорится в сообщении. Добавляется, что в указанном месте тело было обнаружено с признаками насильственной смерти.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.