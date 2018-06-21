В Иркутской области устранили последствия разлива токсичного вещества

ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Разгерметизация железнодорожной цистерны на промплощадке в городе Усолье-Сибирское привела к разливу токсичного вещества, последствия аварии устранены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В ночь на 21 июня в городе Усолье-Сибирском в результате монтажных работ произошла разгерметизация цистерны с неизвестным химическим веществом.

"Угрозы населенным пунктам и населению нет. <…> На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты утром 21 июня завершили работы по ликвидации последствий разлива объемом 25 кубических метров. Пробы жидкости направили в лабораторию областного центра для установления происхождения химического вещества.

К ликвидации аварии привлекли 173 человека и 54 единицы техники.