В Новосибирске совершил вынужденную посадку лайнер "Аэрофлота"

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Томск, по техническим причинам вынужденно сел в Новосибирске, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

На борту самолета находилось 149 пассажиров, пострадавших нет. "В настоящее время идет посадка и он готовится вылететь в пункт назначения в Томск", — сказала Горбунова.

По ее словам, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

Городской портал Tomsk.ru сообщает, что лайнер уже вылетел в Томск.