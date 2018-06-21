За нарушения в работе с радиоактивными веществами наказали 13 предприятий

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. За нарушение требований по работе на радиационно-опасных объектах в первом квартале 2018 года оштрафованы 13 российских предприятий, сообщил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимир Романов.

"Было проведено 34 проверки – 25 плановых и девять внеплановых, общее количество административных наказаний по итогам проверок – 19. Из них штрафов — 13, на сумму почти 150 тысяч рублей", — сказал он на публичном обсуждении надзорной деятельности агентства в первом квартале 2018 года.

По словам Романова, на радиационно-опасных объектах, как и на любом промышленном производстве, постоянно происходят мелкие аварии и инциденты. Например, он рассказал о пожаре на "Сибирском химическом комбинате" в январе. Там загорелся шлюз, в котором хранились бывшие в употреблении средства индивидуальной защиты – перчатки, бахилы, нарукавники и комбинезоны.

Несмотря на то, что высокая температура при горении усиливает радиоактивность, пожарная бригада из 28 человек без какого-либо вреда для себя потушила пожар.

"Двадцать восемь членов пожарной бригады, которые там работали, все были обследованы. Девять из них получили мелкие повреждения – ссадины, ушибы. Специально были обследованы на раневом счетчике… Плюс поверхностные измерения спецодежды, в которой они работали. Закончилось все это для персонала по пожарной части безопасно – там люди профессионалы, они знают, что делают", — сказал Романов.

Кроме того, сотрудник радиохимического завода "Горно-химического комбината" в Железногорске получил накол на большом пальце руки. После промывания обнаружилось, что радиоактивные вещества в его организм не попали.

При этом замруководителя ФМБА отметил, что раньше на подобных предприятиях до 200 рабочих в год получали наколы. Это было опасно тем, что попавшие таким образом в кровь радиоактивные вещества практически невозможно вывести из организма, облучение будет происходить всю жизнь.

Наиболее серьезно при этом нарушили требования радиационной безопасности сотрудники "35-го судоремонтного завода" в Мурманской области. Там допустили до работы человека, который имеет противопоказания.