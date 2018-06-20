В Петербурге суд получил дело бывшего вице-губернатора Оганесяна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, обвиняемого по делу о мошенническом хищении более 50 миллионов рублей при строительстве арены "Санкт-Петербург", сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что Оганесян признал себя виновным в хищении 50,4 миллиона рублей и ходатайствовал о досудебном соглашении о сотрудничестве со следствием. Расследование дела было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Марата Оганесяна", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, дело пока не принято к производству.

Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу в ноябре 2016 года. По данным СК РФ, он обвиняется в хищении в 2014 году 50,4 миллиона рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Арена "Санкт-Петербург" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство составили около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.