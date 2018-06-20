Волонтеры прекратили поиски пропавшей в Братске девочки

ИРКУТСК, 13 июн — РИА Новости. Поисковая операция пропавшей 9 июня в Братске Алины Шакировой прекращена, сообщил РИА Новости координатор отряда волонтеров "Лиза Алерт".

Ранее сообщалось, что Алина Шакирова ушла на прогулку 9 июня вечером и домой не вернулась. В течение 11 дней ее поиски вели сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные граждане.

"Сегодня нам сообщили "стоп" на проведение поисковой операции, она прекращена. Более подробную информацию мы сообщим на своей странице "ВКонтакте", как только она у нас будет", — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы СУСК региона, "группа в Братске работает, какими-либо подробностями мы пока не располагаем".