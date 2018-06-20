Волонтеры прекратили поиски пропавшей в Братске девочки

ИРКУТСК, 13 июн — РИА Новости. Поисковая операция пропавшей 9 июня в Братске Алины Шакировой прекращена, сообщил РИА Новости координатор отряда волонтеров "Лиза Алерт".
"Сегодня нам сообщили "стоп" на проведение поисковой операции, она прекращена. Более подробную информацию мы сообщим на своей странице "ВКонтакте", как только она у нас будет", — сообщил собеседник агентства.
По словам представителя пресс-службы СУСК региона, "группа в Братске работает, какими-либо подробностями мы пока не располагаем".