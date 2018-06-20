Суд в Москве продлил арест двум участникам движения "Артподготовка"*

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест двум членам запрещенного экстремистского движения "Артподготовка" *по делу о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Юрию Корному, Андрею Толкачеву арест продлен до 9 октября ", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Корный и Толкачев в рамках движения "Артподготовка"* планировали поджечь декорации и мусор, сложенный рядом с Красной площадью в Москве.

Им предъявлены обвинения по статьям "Приготовление к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" и "Участие в террористическом сообществе".

По объединенному уголовному делу о подготовке теракта проходят также Александр Свищев, Юрий Кептя, Надежда Петрова и Вячеслав Мальцев.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.