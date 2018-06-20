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Происшествия

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста братьев Магомедовых

Сюжет:
Дело совладельцев группы "Сумма" (68)
19:1520.06.2018
(обновлено: 19:25 20.06.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБратья Зиявудин и Магомед Магомедовы в Тверском суде Москвы. Архивное фотоБратья Зиявудин и Магомед Магомедовы в Тверском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление до 5 августа срока ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, обвиняемых в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Тверского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Юлия Манеркина.

Также суд отклонил жалобу на продление ареста Артура Максидова.

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В апелляционной жалобе защитники отметили, что у следствия нет достаточных доводов, чтобы утверждать о намерении Магомедовых скрыться от правосудия или оказать давление на участников дела. Помимо этого, суд первой инстанции не установил обстоятельств, исходя из которых обвиняемые должны содержаться под арестом в следственном изоляторе. Также в жалобе отмечается, что Тверской суд не учел характеристики обвиняемых, их награды, плоды общественной деятельности и мнения поручителей. Сторона защиты попросила отменить решение Тверского районного суда и избрать Магомедовым и Максидову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Защитники Магомеда Магомедова добавили, что у следствия нет никаких доказательств вины мужчины в инкриминируемых преступлениях, кроме найденного в его доме оружия, на которое имеются все необходимые документы. Адвокаты считают, что все приведенные следствием в качестве указывающих на вину показания свидетелей и иные доводы являются противоречащими и не должны быть основой для каких-либо судебных решений.

Адвокаты Зиявудина Магомедова в свою очередь указали на то, что их подзащитный является "уникальным человеком", отметив его участие во многих благотворительных акциях, поддерживающих культуру и спорт в России и мире, в том числе "Ночную хоккейную лигу" и хоккейный клуб "Адмирал". Адвокат Александр Гофштейн отметил, что трудно объяснить выбор меры пресечения судом первой инстанции.

Бизнесмен Магомед Магомедов в Тверском суде Москвы. 28 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Почему безупречный человек не может находиться под домашним арестом, когда закон указывает, что именно эта мера пресечения является самой близкой к заключению под стражу? В том числе когда у суда нет причин и оснований отказать в назначении домашнего ареста, кроме формальных", — заявил Гофштейн, добавив, что обжалуемое постановление Тверского суда не выдерживает критики.

Также сторона защиты приобщила к делу обращение народного артиста России Михаила Турецкого, основателя одноименного хора, в котором артист выступил за отмену решения суда первой инстанции.

"Магомедов выполняет важнейшую социальную функцию, создает рабочие места, активно занимается общественной деятельностью… Мы взаимодействовали с Магомедовым в рамках экономического форума в 2013 году. Он зарекомендовал себя как искренний и порядочный человек", — зачитала судья Манеркина приобщенное к делу обращение, в котором Турецкий попросил суд заменить Зиявудину Магомедову меру пресечения на домашний арест.

Бизнесмен Зиявудин Магомедов в Тверском суде Москвы. 28 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сам Зиявудин Магомедов, наряду с другими обвиняемыми участвовавший в слушании с помощью видеоконференцсвязи, заявил, что все дело по существу является фикцией и отметил, что группа "Сумма" за 15 лет построила ряд важных объектов всероссийского масштаба, тратила большие суммы на благотворительность, участвовала в строительстве стадионов в Калининграде и Казани.

"Мы все время делали все качественно, мало кто так делает в нашей стране, может это и прозвучит нескромно. (Если и есть какие-то претензии по исполнению контрактов, то) это должно быть арбитражное дело, ряд которых мы и без того уже выиграли", — заявил совладелец группы "Сумма", отметив, что они с братом не чувствуют "риск и неправоту". В ином случае, по словам Магомедова, они бы активно сотрудничать со следствием, чтобы скорее оказаться на свободе.

Также Зиявудин Магомедов прокомментировал слова следователя о том, что он может скрыться за границей. "Я летал последние 15-20 лет по два раза в неделю и снова собираюсь летать. Бизнес, который я делал — глобальный", — сказал он.

Обвиняемый заключил, что он заинтересован в скорейшем завершении следствия и попросил суд отпустить его под домашний арест.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСовладелец и председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Совладелец и председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото

"Мы заинтересованы в том, чтобы следствие вышло в финишную точку. Лефортово — прекрасная тюрьма, очень вежливый персонал, все хорошо, однако хотелось бы скорее освободиться… Нет новых эпизодов, новых обстоятельств, есть только желание, чтобы мы сидели в тюрьме. Я полагаю, что приведенных доводов и аргументов предостаточно, чтобы избрать иную меру пресечения", — рассказал Магомедов в ходе прений сторон.

Следователь Любовь Демидова в свою очередь апелляционную жалобу не поддержала, отметив, что обвиняемые могут скрыться от предварительного следствия и суда, о чем свидетельствуют счета за рубежом и наличие у братьев Магомедовых и Максидова загранпаспортов. По ее словам, избрание более мягкой меры пресечения не будет отвечать принципам судопроизводства. Прокурор Екатерина Иванникова добавила, что оснований для изменения меры пресечения нет.

Бизнесмен Зиявудин Магомедов в Тверском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тверской суд Москвы 28 мая продлил до 5 августа срок содержания под стражей Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате, организации преступного сообщества. Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по тем же статьям, а также по статье "Незаконный оборот оружия".

Также МВД предъявило обвинение в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года на территории Москвы. По данным СК, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.

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