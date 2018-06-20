Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста братьев Магомедовых

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление до 5 августа срока ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, обвиняемых в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Тверского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Юлия Манеркина.

Также суд отклонил жалобу на продление ареста Артура Максидова.

В апелляционной жалобе защитники отметили, что у следствия нет достаточных доводов, чтобы утверждать о намерении Магомедовых скрыться от правосудия или оказать давление на участников дела. Помимо этого, суд первой инстанции не установил обстоятельств, исходя из которых обвиняемые должны содержаться под арестом в следственном изоляторе. Также в жалобе отмечается, что Тверской суд не учел характеристики обвиняемых, их награды, плоды общественной деятельности и мнения поручителей. Сторона защиты попросила отменить решение Тверского районного суда и избрать Магомедовым и Максидову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Защитники Магомеда Магомедова добавили, что у следствия нет никаких доказательств вины мужчины в инкриминируемых преступлениях, кроме найденного в его доме оружия, на которое имеются все необходимые документы. Адвокаты считают, что все приведенные следствием в качестве указывающих на вину показания свидетелей и иные доводы являются противоречащими и не должны быть основой для каких-либо судебных решений.

Адвокаты Зиявудина Магомедова в свою очередь указали на то, что их подзащитный является "уникальным человеком", отметив его участие во многих благотворительных акциях, поддерживающих культуру и спорт в России и мире, в том числе "Ночную хоккейную лигу" и хоккейный клуб "Адмирал". Адвокат Александр Гофштейн отметил, что трудно объяснить выбор меры пресечения судом первой инстанции.

"Почему безупречный человек не может находиться под домашним арестом, когда закон указывает, что именно эта мера пресечения является самой близкой к заключению под стражу? В том числе когда у суда нет причин и оснований отказать в назначении домашнего ареста, кроме формальных", — заявил Гофштейн, добавив, что обжалуемое постановление Тверского суда не выдерживает критики.

Также сторона защиты приобщила к делу обращение народного артиста России Михаила Турецкого, основателя одноименного хора, в котором артист выступил за отмену решения суда первой инстанции.

"Магомедов выполняет важнейшую социальную функцию, создает рабочие места, активно занимается общественной деятельностью… Мы взаимодействовали с Магомедовым в рамках экономического форума в 2013 году. Он зарекомендовал себя как искренний и порядочный человек", — зачитала судья Манеркина приобщенное к делу обращение, в котором Турецкий попросил суд заменить Зиявудину Магомедову меру пресечения на домашний арест.

Сам Зиявудин Магомедов, наряду с другими обвиняемыми участвовавший в слушании с помощью видеоконференцсвязи, заявил, что все дело по существу является фикцией и отметил, что группа "Сумма" за 15 лет построила ряд важных объектов всероссийского масштаба, тратила большие суммы на благотворительность, участвовала в строительстве стадионов в Калининграде и Казани.

"Мы все время делали все качественно, мало кто так делает в нашей стране, может это и прозвучит нескромно. (Если и есть какие-то претензии по исполнению контрактов, то) это должно быть арбитражное дело, ряд которых мы и без того уже выиграли", — заявил совладелец группы "Сумма", отметив, что они с братом не чувствуют "риск и неправоту". В ином случае, по словам Магомедова, они бы активно сотрудничать со следствием, чтобы скорее оказаться на свободе.

Также Зиявудин Магомедов прокомментировал слова следователя о том, что он может скрыться за границей. "Я летал последние 15-20 лет по два раза в неделю и снова собираюсь летать. Бизнес, который я делал — глобальный", — сказал он.

Обвиняемый заключил, что он заинтересован в скорейшем завершении следствия и попросил суд отпустить его под домашний арест.

"Мы заинтересованы в том, чтобы следствие вышло в финишную точку. Лефортово — прекрасная тюрьма, очень вежливый персонал, все хорошо, однако хотелось бы скорее освободиться… Нет новых эпизодов, новых обстоятельств, есть только желание, чтобы мы сидели в тюрьме. Я полагаю, что приведенных доводов и аргументов предостаточно, чтобы избрать иную меру пресечения", — рассказал Магомедов в ходе прений сторон.

Следователь Любовь Демидова в свою очередь апелляционную жалобу не поддержала, отметив, что обвиняемые могут скрыться от предварительного следствия и суда, о чем свидетельствуют счета за рубежом и наличие у братьев Магомедовых и Максидова загранпаспортов. По ее словам, избрание более мягкой меры пресечения не будет отвечать принципам судопроизводства. Прокурор Екатерина Иванникова добавила, что оснований для изменения меры пресечения нет.

Тверской суд Москвы 28 мая продлил до 5 августа срок содержания под стражей Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате, организации преступного сообщества. Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по тем же статьям, а также по статье "Незаконный оборот оружия".

Также МВД предъявило обвинение в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года на территории Москвы. По данным СК, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.