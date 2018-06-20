Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан имеет гражданство Румынии

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Задержанная в РФ по подозрению в шпионаже Карина Цуркан имеет румынское гражданство, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Румынии.
"Министерство иностранных дел официально запросило у посольства Российской Федерации в Бухаресте дополнительные детали и разъяснения по указанному случаю. Из данных, полученных на этот момент, у указанной личности есть и гражданство Румынии", — сообщила пресс-служба румынского МИД в ответ на запрос РИА Новости.
Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану ранее заявил, что МИД не получал от российских властей официальной информации о задержании Цуркан, но готов предоставить консульскую помощь.