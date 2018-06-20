Австралийского болельщика задержали за запуск дрона на Красной площади

Болельщики на Никольской улице в Москве во время чемпионата мира по футболу FIFA-2018

Болельщики на Никольской улице в Москве во время чемпионата мира по футболу FIFA-2018

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Полиция задержала австралийского болельщика, приехавшего в Россию на чемпионат мира по футболу, за запуск квадрокоптера на Красной площади в Москве, сам дрон изъят, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Запуск беспилотников над главной площадью столицы запрещен спецслужбами по соображениям безопасности.

"Был задержан гражданин Австралии 1987 года рождения, который запускал квадрокоптер на Красной площади", — пояснил источник.

По его словам, в отношении австралийца был составлен административный материал по статье "нарушение правил использования воздушного пространства". По словам источника, иностранец прибыл в Россию на чемпионат мира по футболу. После составления протокола болельщика отпустили.

Сам квадрокоптер изъяли – дальнейшую его судьбу решат в одном из профильных ведомств, возможна конфискация, пояснил источник. По Кодексу об административных нарушениях, иностранцу грозит до пяти тысяч рублей штрафа.