Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Музыкант и народный артист России Михаил Турецкий выступил за отмену решения Тверского суда Москвы, продлившего срок содержания под стражей совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, следует из приобщенного Мосгорсудом обращения Турецкого в ходе рассмотрения жалобы на решение суда.

Ранее сообщалось, что в конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. 28 мая Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и главе компании "Интэкс" Артуру Максидову до 5 августа.

Сторона защиты приобщила к делу обращение народного артиста России Михаила Турецкого, основателя одноименного хора. Суду была представлена копия паспорта артиста в качестве доказательства желания Турецкого поддержать Зиявудина Магомедова и выступить за отмену решения суда первой инстанции.

"Магомедов выполняет важнейшую социальную функцию, создает рабочие места, активно занимается общественной деятельностью. Мы взаимодействовали с Магомедовым в рамках экономического форума в 2013 году. Он зарекомендовал себя как искренний и порядочный человек", — зачитала судья Манеркина приобщенное к делу обращение, в котором Турецкий попросил суд заменить Зиявудину Магомедову меру пресечения на домашний арест.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на 2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.