Суд ограничил срок ознакомления с материалами по делу о катастрофе Falcon

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил до 22 июня срок ознакомления с материалами дела троих фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.
По его словам, обвинение в отношении фигурантов не изменилось.
Славутский добавил, что защитники обжалуют это решение суда.
Как сообщалось, Солнцевский суд Москвы 2 марта 2017 года выделил в отдельное производство дело в отношении руководителя полетов Внуково Романа Дунаева и авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой.
В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.
По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел в состоянии алкогольного опьянения Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. В результате произошло столкновение.