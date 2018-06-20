В посольстве Румынии нет данных о гражданстве обвиняемой в шпионаже Цуркан

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В посольстве Румынии в РФ нет данных о том, является ли арестованная в России по подозрению в шпионаже Карина Цуркан румынской гражданкой, заявил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Тибериус Калинов.

"Посольство Румынии не располагает такой информацией на данный момент", — заявил Калинов, отвечая на вопрос, действительно ли Цуркан является гражданкой Румынии.

По его словам, никто из представителей Цуркан не выходил на связь с посольством. Сама дипмиссия не пыталась связаться с Цуркан, отметил пресс-атташе. "Чтобы связываться с ней, нужно иметь какие-то данные. У нас официальных данных нет, поэтому связываться пока не имеет смысла", — указал он.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела не раскрываются. В "Интер РАО" работает полная тезка подозреваемой. В компании ранее сообщили, что "член правления ПАО "Интер РАО" Карина Цуркан находится в отпуске". По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии.

Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану уже заявил, что "речь на самом деле идет о гражданке со многими паспортами и гражданствами — и российским, и молдавским, и румынским". По его словам, если будет необходимо, Бухарест готов предоставить Цуркан консульскую помощь, "когда официально подтвердится задержание".