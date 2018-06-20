В Саратовской области один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

САРАТОВ, 20 июн — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в среду в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

ДТП произошло на трассе неподалеку от села Терса Вольского района Саратовской области.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили "Камаз", "Газель" и Renault, в результате один человек погиб, еще четверо, в том числе девочка четырех лет, получили травмы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пассажиры Renault были зажаты в автомобиле, спасатели с помощью специнструмента помогли им освободиться.