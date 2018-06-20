Бывший муж обвиняемой в шпионаже Цуркан считает ее арест недоразумением

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Арест Карины Цуркан по подозрению в шпионаже в пользу Румынии — это большое недоразумение, заявил в среду РИА Новости экс-супруг задержанной юрист Александр Цуркан.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела не раскрываются. В "Интер РАО" работает полная тезка подозреваемой. В компании ранее сообщили, что "член правления ПАО "Интер РАО" Карина Цуркан находится в отпуске". По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии.

"Карина – замечательный человек и превосходный юрист. Все, что написано сейчас о ней в прессе, звучит как одно большое недоразумение. Верю в правосудие и искренне надеюсь на скорейшее разрешение данной ситуации", — считает бывший супруг задержанной.

Он рассказал, что Карина Цуркан работала партнером частной юридической практики, она была заместителем генерального директора компании, которая тогда называлась Turcan & Turcan.

"В начале 2002 года Карина изменила свой профессиональный вектор, осуществив переход из юриспруденции в электроэнергетику, которой она посветила более 15 лет", — добавил Александр Цуркан.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану ранее сообщил, что МИД не получал от российских властей официальной информации о задержании Цуркан, но готов предоставить консульскую помощь.