Число заболевших сальмонеллезом после банкета в Якутии возросло до 41

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Число заболевших сальмонеллезом после школьного банкета в якутском селе Хоро выросло до 41 человека, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.
"В селе Хоро Верхневилюйского района по результатам лабораторных исследований общее количество заболевших сальмонеллезом увеличилось до 41 человека, из которых 28 человек (68,3%) выявлены активно. Все больные госпитализированы, состояние стабильное, удовлетворительное, лечение получают в полном объеме", — говорится в сообщении.
Отобраны и исследуются пробы продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды, биоматериала больных, контактных лиц и лиц, участвовавших в приготовлении блюд.
Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.