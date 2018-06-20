Число заболевших сальмонеллезом после банкета в Якутии возросло до 41

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Число заболевших сальмонеллезом после школьного банкета в якутском селе Хоро выросло до 41 человека, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что сальмонеллез подтвердился у 24 жителей села Хоро в Якутии, которые попали в больницу после школьного банкета. В прокуратуре сообщали о проведении проверки после инцидента. Следователи возбудили уголовное дело.

"В селе Хоро Верхневилюйского района по результатам лабораторных исследований общее количество заболевших сальмонеллезом увеличилось до 41 человека, из которых 28 человек (68,3%) выявлены активно. Все больные госпитализированы, состояние стабильное, удовлетворительное, лечение получают в полном объеме", — говорится в сообщении.

Отобраны и исследуются пробы продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды, биоматериала больных, контактных лиц и лиц, участвовавших в приготовлении блюд.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.