ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Второе уголовное дело возбудили в Челябинской области по факту загрязнения реки Миасс ртутью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее отмечалось, что следственные органы Челябинска в начале января возбудили уголовное дело по первой части статьи 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Источник в надзорном ведомстве региона сообщал РИА Новости, что конкретных фигурантов дела нет.

По данным следствия, с октября 2016 по декабрь 2017 года неустановленное лицо допустило сброс сточных вод, содержащих химические вещества, экстремально превышающие допустимые нормативы, в реку Миасс в Металлургическом районе Челябинска. Он уточнил, что в числе обнаруженных веществ были ртуть, цинк и марганец. Отмечается, что на данном участке реки осуществляется сброс сточных вод челябинских промышленных предприятий.

В феврале на пресс-конференции руководитель следственного управления СК РФ по региону Денис Чернятьев подтвердил возбуждение данного уголовного дела, уточнив, что в его расследовании есть проблема, связанная с исследованием проб. По его мнению, из-за конфликта местного Росприроднадзора и их вышестоящего ведомства в Екатеринбурге ставится под сомнение качество проб, взятых в Миассе.

"Следственными органами во вторник возбуждено уголовное дело по первой части статьи 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ" по факту загрязнения реки ртутью", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что конкретных подозреваемых по делу нет, оно возбуждено по факту. В СУСК в настоящее время не прокомментировали данную информацию.

Как сообщало в начале июня следственное управление СК РФ по региону, в следственные органы СК по Челябинской области из органов внутренних дел поступили материалы проверки по фактам выброса в атмосферу загрязняющих веществ и сброса сточных вод с превышенным от нормативного содержанием вредных веществ промышленными предприятиями в Металлургическом районе Челябинска в апреле 2018 года.

Следователями СК назначены и проводятся необходимые комплексные экологические экспертизы для установления размера и степени вреда, причиненного окружающей среде и здоровью граждан. В ходе расследования уголовных дел будет дана уголовно-правовая оценка действиям виновных должностных лиц и приняты меры для возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, сообщало следствие.