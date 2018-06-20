СК завел дело после взрыва газового баллона в жилом доме в Челябинске

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Челябинские следователи возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после взрыва газового баллона в жилом доме, в результате которого пострадали два человека, сообщается на сайте СК РФ.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, детонационный взрыв газовоздушной смеси в результате утечки газа из пятилитрового железного баллона произошел на балконе второго этажа дома в Металлургическом районе в среду. Погибших нет, пострадали два человека. По маршевым лестницам эвакуированы 10 человек из двух подъездов, на месте работают 80 человек и 23 единицы техники.

"Из квартиры в лечебное учреждение доставлены местная жительница и ее 10-летний сын с обширными ожогами тела…. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", — говорится в сообщении.