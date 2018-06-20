В Крыму спасли женщину, унесенную в море на надувном матрасе

Отдыхающие на городском пляже в Евпатории. Архивное фото

Отдыхающие на городском пляже в Евпатории. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Крымские спасатели вернули на берег женщину, унесенную в море на надувном матрасе, сообщает крымское управление МЧС РФ.

"Сотрудниками водолазно-спасательной группы города Евпатория в районе санатория "Фотон" на расстоянии 400 метров от береговой линии была обнаружена женщина на надувном матрасе, которая находилась на небезопасном расстоянии от берега и просила о помощи", — говорится в сообщении.

Женщину доставили на берег. Жительница Севастополя в медицинской помощи не нуждалась.