В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Состояние двух пострадавших – ребенка и женщины – после взрыва газового баллона на балконе жилого дома в Челябинске оценивается как крайне тяжелое, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы городской администрации Анна Фалалеева.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, детонационный взрыв газовоздушной смеси в результате утечки газа из пятилитрового железного баллона произошел на балконе второго этажа дома в Металлургическом районе в среду. Погибших нет, пострадали два человека. По маршевым лестницам эвакуированы 10 человек из двух подъездов, на месте работают 80 человек и 23 единицы техники.

"Двое пострадавших – 42-летняя женщина и 10-летний мальчик – были доставлены в городскую клиническую больницу №6, их состояние оценивается как крайне тяжелое. У них термические ожоги тела и дыхательных путей", — сказала она.

Как уточнил РИА Новости источник в правительстве региона, ребенок и женщина находятся в областном ожоговом центре на базе городской клинической больницы №6, они получили ожоги более 70% тела. Источник в правоохранительных органах добавил, что у мальчика диагностированы ожоги 90% тела, у женщины – 70%.

Кроме того, Фалалеева отметила, что в среду вечером состоится заседание комиссии по ЧС, где будет обсуждаться вопрос об обследовании жилого дома на целостность конструкций.