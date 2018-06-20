Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера секты "бога Кузи" Цукермана

Руководитель секты бога Кузи Юрий Цукерман, подозреваемый в хищении 215 миллионов рублей вещественных доказательств по делу сектантов, на заседании в Тверском суде Москвы. Архивное фото

Руководитель секты бога Кузи Юрий Цукерман, подозреваемый в хищении 215 миллионов рублей вещественных доказательств по делу сектантов, на заседании в Тверском суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста главному руководителю секты "бога Кузи" Юрию Цукерману, обвиняемому в хищении 215 миллионов рублей, являющихся вещдоками по делу сектантов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Тверской суд Москвы продлил срок ареста Цукермана до 24 июля.

Андрею Попову, известному как "бог Кузя", вменяют создание тоталитарной секты и мошенничество. В октябре 2017 года полиция объявила в розыск Цукермана — 59-летнего уроженца Омска, который получил 215 миллионов рублей по фальшивым документам.

Следствие установило, что мужчина изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году суд вынес решение о взыскании в его пользу более 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в качестве вещдоков по уголовному делу.

На банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги.