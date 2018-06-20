В Челябинске два человека пострадали при взрыве газового баллона в доме

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн — РИА Новости. Газовый баллон взорвался в среду на балконе жилого дома в Челябинске, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-центр ГУМЧС России по региону.

"На балконе второго этажа пятиэтажного жилого дома находилось два пятилитровых газовых баллона. Из-за утечки в одном из них произошел взрыв. Вынесло окна в квартире, перегородки также были повреждены. Два человека пострадали, их доставили в городскую клиническую больницу №6", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на место происшествия выехали все оперативные службы города, в том числе полиция, МЧС, представители администрации. На месте работают 80 человек и 23 единицы техники. Из двух подъездов дома эвакуированы 10 жильцов.

В настоящее время в доме временно отключены газоснабжение и электроснабжение, причины случившегося устанавливаются, сообщили в МЧС.

В прокуратуре региона добавили, что на месте происшествия также находятся сотрудники надзорного ведомства.