СК считает, что Захарченко слишком медленно читает материалы дела

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы 21 июня рассмотрит ходатайство следствия, попросившего ограничить время, выделенное полковнику Дмитрию Захарченко и его защитникам на ознакомление с материалами уголовного дела, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство следствия об ограничении срока будет рассмотрено в четверг судьей Артуром Карповым", — сказала она.

Предварительное расследование по нескольким эпизодам полковника Захарченко завершено, в настоящее время он и его защита знакомятся с материалами по обвинению в превышении полномочий — по версии следствия, экс-полицейский предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках, — и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По этому эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин.

Как следует из его показаний, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и "самовольном оставлении места службы" — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку в 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил тоже он. Кроме того, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, до сих пор все звучащие в прессе версии — на уровне догадок.