Шесть человек пострадали при столкновении иномарки и автобуса под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 20 июн — РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса с иномаркой в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Информация об аварии в селе Отрадное Новоусменского района поступила в экстренные службы в 9.22 мск среды.

"Столкнулись "ПАЗик" 124-го маршрута и Škoda, шесть человек пострадали, детей нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, травмы получили водитель иномарки и пять человек, находившихся в автобусе. В основном у пострадавших ушибы, у одного — перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Бригады "скорой" доставили всех в воронежскую больницу "Электроника".

Главное управление МВД по региону не комментирует происшествие.