В Челябинской области при пожаре в частном доме погиб один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Женщина погибли, ее двое детей и супруг были госпитализированы с ожогами в результате пожара в частном жилом доме ночью в среду в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, в 00.58 (22.58 мск) 20 июня поступило сообщение о загорании жилого дома в поселке Сыростан Миасского городского округа. В 02.05 (00.05 мск) объявлена локализация пожара, в 02.22 (00.22 мск) – ликвидация открытого горения. На тушении пожара работали 33 человека и 10 единиц техники.

"Сегодня ночью горел частный жилой деревянный дом размером 5 на 8 метров, в котором проживала семья с двумя маленькими детьми. Дом сделан из бревен самого высокого – пятого – класса горения, то есть он горит, как порох. Очаг возгорания был на веранде, и с веранды перешел на дом. При пожаре погибла женщина, мужчина и дети успели покинуть дом", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина и двое маленьких мальчиков с ожогами были доставлены в лечебное учреждение.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение при эксплуатации электробытовых приборов, добавил он.

Также, по его словам, пожар был поздно обнаружен, а на окнах были установлены решетки, что мешало быстрой эвакуации жильцов.

Как сообщило СУСК по региону, из сгоревшего дома направлены в лечебное учреждение с обширными ожогами и отравлением угарным газом муж погибшей, а также и их годовалый и четырехлетний сыновья. Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка, уточняется в сообщении. По предварительным данным, причиной пожара явилось возгорание электропроводки, добавляет следствие.