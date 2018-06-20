В Челябинской области при пожаре в частном доме погиб один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Женщина погибли, ее двое детей и супруг были госпитализированы с ожогами в результате пожара в частном жилом доме ночью в среду в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
"Сегодня ночью горел частный жилой деревянный дом размером 5 на 8 метров, в котором проживала семья с двумя маленькими детьми. Дом сделан из бревен самого высокого – пятого – класса горения, то есть он горит, как порох. Очаг возгорания был на веранде, и с веранды перешел на дом. При пожаре погибла женщина, мужчина и дети успели покинуть дом", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение при эксплуатации электробытовых приборов, добавил он.
Также, по его словам, пожар был поздно обнаружен, а на окнах были установлены решетки, что мешало быстрой эвакуации жильцов.
Как сообщило СУСК по региону, из сгоревшего дома направлены в лечебное учреждение с обширными ожогами и отравлением угарным газом муж погибшей, а также и их годовалый и четырехлетний сыновья. Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка, уточняется в сообщении. По предварительным данным, причиной пожара явилось возгорание электропроводки, добавляет следствие.