Глава Роспотребнадзора по Новгородской области задержан за взятку‍

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Глава новгородского Роспотребнадзора Анатолий Росоловский задержан за взятку стоматологическими услугами на 496 тысяч рублей, сообщает региональное СУ СК РФ.

"По версии следствия, обвиняемый в 2018 году получил от директора ООО "Белгранкорм" взятку в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. Взятку он принял в виде оказания услуг за счет организации, а именно дорогостоящего стоматологического лечения на общую сумму 496 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Главе управления Роспотребнадзора предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. В отношении генерального директора ООО "Белгранкорм" возбуждено уголовное дело по статье "дача взятки". В настоящее время оба фигуранта уголовного дела задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.