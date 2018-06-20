В Барнауле завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детсада

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения физического и психологического вреда воспитанникам частного детского сада в Барнауле, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

"В связи с широким общественным резонансом, неоднократным нарушением прав и законных интересов воспитанников одного из частных детских садов Барнаула, постановлением надзорного органа в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю для дальнейшего расследования передано уголовное дело, возбужденное органами дознания по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Сообщается, что с февраля по май 2018 года сотрудница детского сада ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними.

Следователи проверят действия руководства и персонала частного образовательного учреждения на соответствие требованиям безопасности, а также выяснят обстоятельства возможного систематического причинения физических и психических страданий малолетним.