В Барнауле завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детсада

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения физического и психологического вреда воспитанникам частного детского сада в Барнауле, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Сообщается, что с февраля по май 2018 года сотрудница детского сада ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними.
Следователи проверят действия руководства и персонала частного образовательного учреждения на соответствие требованиям безопасности, а также выяснят обстоятельства возможного систематического причинения физических и психических страданий малолетним.