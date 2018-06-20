На Урале приставы арестовали у чиновника смартфон за долги по ЖКХ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Судебные приставы в Качканаре (Свердловская область) арестовали мобильный телефон чиновника, который отказывался оплачивать задолженности по налогам, услугам ЖКХ и штрафам, сообщает в среду региональное управление ФСПП.

"В отношении местного чиновника возбужден ряд исполнительных производств: о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги порядка десяти тысяч рублей, о взыскании налогов и сборов на сумму 28 тысяч рублей, административных штрафов на общую сумму порядка 13 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы судебных приставов.

Мужчина уверял, что в скором времени покроет долги, но оплата так и не поступила, отметили в ведомстве. Приставы вместе с сотрудниками налоговых органов выехали на место работы чиновника, чтобы обратить взыскание на его заработную плату. Исполнительные документы были переданы в бухгалтерию организации для удержания задолженности из дохода должника, а также ареста имущества – смартфона.

"Телефон должник путем самореализации "выкупил", частично погасив задолженность", – добавили в пресс-службе.