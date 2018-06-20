В Крыму в ДТП с грузовиком погибли пять человек

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Крыму столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

По его словам, погибли пять человек. Авария произошла в 18 километрах от Симферополя.

"Обстоятельства ДТП выясняются", — сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердили в краевом управлении МЧС. Сообщается, что ДТП произошло на трассе Симферополь — Николаевка возле села Лекарственное. Столкнулись Toyota Corolla и КамАЗ. В ликвидации последствий аварии участвовали 20 человек и семь единиц техники.

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