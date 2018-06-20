В хабаровском заказнике нашли тайник с оружием

ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Сотрудники филиала ФГБУ "Заповедное Приамурье" совместно с пограничниками обнаружили на территории природного заказника в Хабаровском крае тайник с оружием, сообщается на сайте "Заповедного Приамурья" в среду.
Отмечается, что владелец тайника установлен. Им оказался гражданин Армении, который находится в международном розыске.
"Сотрудниками госинспекции и пограничной службы был оформлен протокол, произведено изъятие оружия, нарушитель передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится расследование", — дополняется в сообщении.
В состав ФГБУ "Заповедное Приамурье" входят три заповедника, четыре заказника, два национальных парка и один памятник природы на территории Хабаровского края.