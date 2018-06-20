В Хабаровском крае осудили мужчину, трижды убивавшего сожителей матери

ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Суд в Хабаровском крае приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Комсомольска-на-Амуре за убийство сожителя матери, ранее мужчина уже был судим за убийство двух ее сожителей, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю в среду.

Суд установил, что в ноябре 2017 года осужденный пригласил на встречу сожителя матери. Во время разговора он несколько раз ударил оппонента, а когда тот упал, нанес ему не менее 10 ударов камнем по лицу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Осужденный пришел домой, рассказал матери и знакомым об убийстве.

Следствию мужчина рассказал, что убийство совершил умышленно, так как хотел защитить мать от издевательств сожителя. Ранее житель Комсомольска-на-Амуре был дважды судим за убийства сожителей своей матери: в 2008 и в 2012 годах. Весной 2017 года он освободился из мест лишения свободы и стал проживать вместе с матерью. Устроился работать грузчиком в магазин, уточняет СК.

"Суд признал 25-летнего мужчину виновным в убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — говорится в сообщении.