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Происшествия

"Стреляли и резали": кто напал на самого титулованного кикбоксера России

08:0020.06.2018
0405524
© Фото : предоставлено Зурабом ФарояномЗураб Фароян является самым титулованным кикбоксером РоссииЗураб Фароян является самым титулованным кикбоксером России
© Фото : предоставлено Зурабом Фарояном

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Ставропольском крае завершилось расследование громкого уголовного дела о покушении на убийство трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Зураба Фарояна и его младшего брата Давида. По версии следствия, нападение организовали бывшие промоутеры спортсмена — Денис и Илья Леоновы. Им грозит до 15 лет колонии строгого режима. О том, что не поделили именитый кикбоксер и спортивный менеджер, и почему обвиняемые в особо тяжком преступлении остаются на свободе, — в материале РИА Новости.

Несостоявшаяся свадьба

На Фарояна напали 11 мая 2017-го, когда спортсмен, проживающий в Москве, на несколько дней приехал в Ессентуки. "На двенадцатое число у меня была назначена свадьба. Накануне вечером мне написал бывший промоутер Денис Леонов и предложил встретиться, чтобы решить некие вопросы, — рассказывает РИА Новости Зураб. — По интонации я понял: он что-то замышляет, но не придал этому особого значения". 

© Фото : предоставлено Зурабом ФарояномЗураб Фароян вместе с Денисом и Ильей Леоновыми
© Фото : предоставлено Зурабом Фарояном
Зураб Фароян вместе с Денисом и Ильей Леоновыми

Контракт со Ставропольской промоутерской компанией "Диа-капитал", принадлежащей Леонову, спортсмен подписал еще в марте 2016-го. После этого он выиграл несколько профессиональных боев за рубежом. Фароян — самый титулованный кикбоксер страны. На его счету четыре победы на чемпионатах и кубках мира, пять — в чемпионатах Европы и девять — в национальных первенствах.

Спортсмен решил расторгнуть договор в связи с тем, что менеджер перестал выполнять прописанные там условия. Промоутера это не устроило. После взаимных словесных выпадов стороны решили уладить возникшие разногласия, встретившись с глазу на глаз. Выбрали безлюдное место — автобусную остановку на въезде в город. Фароян прибыл туда вместе с младшим братом Давидом и другом Тимуром. Денис тоже был не один — его сопровождал брат Илья.

Скорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На Ставрополье ранили многократного чемпиона мира по кикбоксингу
"Как только я вышел из автомобиля, Денис выхватил травматический пистолет и открыл огонь. Прогремели выстрелы, я упал и получил еще несколько ударов руками, ногами и ножом, — вспоминает пострадавший. — На помощь мне кинулся Давид, он попытался выхватить оружие у нападавших, но сам получил несколько пуль. Одна попала в трахею".

После этого Леоновы сели в машину и скрылись с места происшествия. Раненых Зураба и Давида в больницу отвезли друзья. Позже врачи признаются, что жизнь Давида висела на волоске — если бы с госпитализацией опоздали на пару минут, все закончилось бы летальным исходом. Он целую неделю провел в реанимации на искусственной вентиляции легких и только потом пришел в себя. У Зураба медики насчитали шесть пулевых ранений в голову, туловище и ноги, три ножевых, а также многочисленные ушибы.

© Фото : предоставлено Зурабом ФарояномНесколько пуль попало в голову
© Фото : предоставлено Зурабом Фарояном
Несколько пуль попало в голову

Игра в имитацию

Однако неприятности для спортсмена на этом не закончились. Через несколько дней после инцидента в палату пришли сотрудники полиции и сообщили, что Леонов подал на него заявление о нападении. "Денис утверждал, что с моей стороны на встречу приехали семь машин и я, вооружившись битой и ножом, попытался его избить, — продолжает Зураб. — Однако никаких видимых повреждений у Леоновых не было".

"На меня и брата было совершено нападение, угрожающее жизни и здоровью, в результате чего я вынужденно применил травматическое оружие самообороны ограниченного поражения, без умысла причинить смерть нападавшим, — говорится в сообщении, распространенном обвиняемым в социальных сетях. — После случившегося мы самостоятельно обратились в правоохранительные органы, а также в больницу, где после осмотра я был госпитализирован на стационарное лечение в связи с наличием у меня признаков механической асфиксии".

В доказательство своих слов Леоновы опубликовали в интернете фотографии разбитого "Мерседеса" и снимок Дениса, на котором стрелкой указали следы удушения.

© предоставлено Зурабом ФарояномБратья Леоновы утверждают, что их машину расстреляли из боевого оружия друзья Зураба Фарояна
© предоставлено Зурабом Фарояном
Братья Леоновы утверждают, что их машину расстреляли из боевого оружия друзья Зураба Фарояна

По словам Дениса, выстрел в Давида он произвел, когда тот напал сзади и начал душить. Также он утверждает, что Фароян с друзьями обстреляли их машину из боевого оружия. "Если так все и было, то почему никто из них не пострадал? На очной ставке они убеждали следствие, что нож был у меня, — вспоминает Зураб. — Якобы я хотел нанести им удары, а потом, как в анекдоте, сам упал на лезвие. Три раза".

Следователи выдвинули свою версию событий, возбудив против Леоновых уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Тем не менее, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления, Ессентукский городской суд оставил обоих под домашним арестом. В СИЗО Леоновы отправились только после того, как сотрудники СК обжаловали это решение в Ставропольском краевом суде.

"Поняв, что светит серьезный срок, они попробовали уладить вопрос мирно. Ко мне в больничную палату приходили родственники Леоновых, предлагали деньги, машины и даже квартиры. Но никто из них так ни разу и не извинился ни передо мной, ни перед братом, — сетует Фароян. — Получив отказ, переключились на угрозы в адрес моей семьи. Неизвестные звонили жене и угрожали расправой".

© Фото : предоставлено Зурабом ФарояномПулевые ранения в ноги и туловище
© Фото : предоставлено Зурабом Фарояном
Пулевые ранения в ноги и туловище

Особая тяжесть

Расследование продолжалось почти год, все это время обвиняемые провели за решеткой. По словам Зураба, ему продолжали намекать, что конфликт можно урегулировать. В деле сменилось несколько следователей.

В середине мая этого года судья неожиданно изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, хотя сотрудник краевого управления СКР ходатайствовал о продлении тюремного заключения, как и потерпевшая сторона. "О том, что их выпустили, я вообще узнал из социальных сетей, когда знакомый Леонова опубликовал пост в интернете, правда, через полчаса он удалил эту запись, — резюмирует Фароян. — Мы направили в суд апелляционную жалобу, однако рассматривать ее отказались". Пострадавшие опасаются, что обвиняемые могут использовать свои связи и уйти от наказания.

Влад Рябухин
© Фото из личного архива Влада Рябухина
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"Ситуации, когда судья отпускает под домашний арест обвиняемых в особо тяжком преступлении, — исключительная редкость. Лично я с этим сталкиваюсь впервые, — объясняет РИА Новости юрист Микаил Костоев. — К тому же потерпевшая сторона обращалась в органы внутренних дел с заявлением об угрозах в свой адрес. Этого должно быть достаточно, чтобы меру пресечения не изменяли".

В данный момент уголовное дело находится в прокуратуре Ставропольского края. Братья Леоновы отрицают вину и продолжают стоять на том, что они лишь оборонялись. Если прокурору удастся доказать обратное, то Денису с Ильей грозит до 15 лет лишения свободы.

Спортивную карьеру Зураба Фарояна можно считать завершенной — он до сих пор проходит курс реабилитации после полученных травм и на профессиональный ринг, скорее всего, уже не вернется.

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