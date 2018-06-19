В Башкирии осудят хирурга за неверный диагноз двухлетнему ребенку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Расследование уголовного дела завершено в Башкирии в отношении хирурга, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двухлетнему пациенту, сообщило региональное СУСК РФ.

Уточняется, что в этом преступлении обвиняется 55-летний медицинский сотрудник Аскинской районной больницы, который, по версии следствия, в феврале 2014 года поставил неверный диагноз двухлетнему мальчику, доставленному в больницу с жалобами на боли в животе. Обвиняемый назначил ребенку лечение и отпустил его с родителями домой.

"Состояние мальчика не улучшилось, вечером его госпитализировали в детское отделение, где утром он скончался. Из-за ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей ребенок не получил необходимую медицинскую помощь. Установлено, что при правильном диагностировании ребенка нужно было экстренно госпитализировать, созвать консилиум врачей, провести дополнительные исследования органов брюшной полости. Тогда у мальчика имелись шансы на благоприятный исход для жизни", — говорится в сообщении.

В отношении хирурга возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание за это преступление предусматривает до трех лет лишения свободы.