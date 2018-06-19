Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении школьницы во Владивостоке

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате дело об избиении 14-летней школьницы на остановке во Владивостоке, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в аккаунте в Instagram было размещено видео с избиением девушки. На ролике видно, как обидчица пинает ее ногами, плюет на нее, а затем избитая стоит на коленях и извиняется на камеру. По данным следствия, инцидент произошел во Владивостоке 1 июня, потерпевшей 14 лет, а школьница, подозреваемая в избиении девочки, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Приморскому краю по факту причинения побоев несовершеннолетней", — говорится в сообщении.