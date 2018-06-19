В Ростове-на-Дону локализовали пожар в жилом доме, сообщил источник

Пожар на крыше 4-этажного жилого дома в Ростове-на-Дону. 19 июня 2018

Пожар на крыше 4-этажного жилого дома в Ростове-на-Дону. 19 июня 2018

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пожар был локализован на площади в 800 квадратных метров.

"В 19.51 мск пожар локализован. Площадь уточняется", — сказал представитель ГУ МЧС по региону.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, возгорание было локализовано на площади в 800 квадратных метров.

"Пожар в квартире на четвертом этаже и крыше жилого дома локализован на площади 800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет. Организован лабораторный контроль уровня вредных веществ в воздухе на месте пожара.

Во вторник вечером в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном жилом доме старой постройки по адресу: улица 1-я линия, 60. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, 70 человек были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что пожар не угрожает фан-зоне чемпионата мира по футболу. Пожарные расчеты останутся дежурить на месте возгорания до утра. Жильцы поврежденных квартир получат компенсации.