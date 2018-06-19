Ростовские спасатели до утра будут дежурить на месте пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Пожарные расчеты останутся дежурить на месте возгорания в жилом доме в центре Ростова-на-Дону как минимум до утра, сообщил первый замглавы администрации города Александр Скрябин на собрании с эвакуированными жильцами.
"Пожарные останутся здесь дежурить как минимум до утра. Дом оцеплен. Не переживайте, мародерства не будет", — сказал он.
Скрябин отметил, что попасть в свои квартиры жильцы смогут после полной ликвидации возгорания, а также проверки дома на загазованность. В настоящее время газ и электроэнергия в доме отключены. Для жильцов дома развернут пункт временного размещения.