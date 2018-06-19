Ростовские спасатели до утра будут дежурить на месте пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Пожарные расчеты останутся дежурить на месте возгорания в жилом доме в центре Ростова-на-Дону как минимум до утра, сообщил первый замглавы администрации города Александр Скрябин на собрании с эвакуированными жильцами.

Во вторник вечером в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном жилом доме старой постройки по адресу: улица 1-я линия, 60. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, 70 человек были эвакуированы.

"Пожарные останутся здесь дежурить как минимум до утра. Дом оцеплен. Не переживайте, мародерства не будет", — сказал он.

Скрябин отметил, что попасть в свои квартиры жильцы смогут после полной ликвидации возгорания, а также проверки дома на загазованность. В настоящее время газ и электроэнергия в доме отключены. Для жильцов дома развернут пункт временного размещения.