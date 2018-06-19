Врачи спасли жителя Казани, укушенного смертельно опасной змеей

КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Врачи городской клинической больницы №7 Казани спасли пациента, укушенного ядовитой змеей – зеленой мамбой, борьба за жизнь введённого в медикаментозный сон мужчины продолжалась несколько суток, сообщила РИА Новости заведующая отделением токсикологии горбольницы, главный внештатный токсиколог минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

"Произошло это 8 июня – поступил пациент с укусом зеленой мамбы. Змея достаточно опасная, находится в списке десяти самых опасных змей в мире. У него несколько редких и ядовитых змей, при несоблюдении техники безопасности зелёная мамба его укусила", — сказала Насибуллина.

По словам главного токсиколога республики, мужчина сразу же вызвал врачей, на 20-й минуте бригада скорой помощи уже привезла его в отделение. Состояние его оценивалось как тяжелое с учётом того, что яд достаточно быстро распространяется, действует на центральную нервную систему, вызывая паралич дыхания, поражает сердце, почки.

"Пациент сам нам немножко помог – он вырезал самостоятельно место укуса и прижег его. Но времени у нас было очень мало. Это достаточно опасный и быстрый яд", — отметила собеседница агентства, добавив, что одним из основных компонентов при лечении после укусов зеленой мамбы является сыворотка, однако такой сыворотки в РФ найти не удалось, а применение ее актуально лишь в первые сутки.

Насибуллина рассказала, что мужчину пришлось ввести в медикаментозный сон, чтобы замедлить метаболизм, и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, так как паралича дыхательной системы было не избежать. "Мы начали лечить его уже в условиях медикаментозного сна. Учитывая, что не было сыворотки, нам пришлось идти на профилактику того, что можно было ожидать, предупредить все возможные последствия. Мы провели очистку крови, очень много было инфузий, введения лекарственных средств", — уточнила врач.

В крайне тяжёлом состоянии мужчина, по словам главного токсиколога Татарстана, находился трое суток, в общей сложности в реанимации провёл 10 суток, в понедельник его перевели в отделение токсикологии.

"В России это первый случай (спасения после укуса зеленой мамбы – ред.). Ранее был один случай, но он был "сухой" — укус без яда. У нас же он был уже с введением яда – и конечность была поражённая, и клиника была классическая по описаниям данных литературы зарубежных авторов. Наш случай уникален ещё тем, что мы "вытащили" пациента без ущерба здоровью. Сохранена почечная система, печень хорошо работает, сердце в норме, не поражено", — сказала Насибуллина.

Она также отметила, что в Татарстане до сих пор были зарегистрированы только случаи укусов гадюки. Случай укуса чёрной мамбы (более агрессивной "родственницы" зеленой мамбы, поражающей при укусе таким же ядом – дендротоксином) был зафиксирован, по её словам, в 2017 году в Санкт-Петербурге, но тогда пострадавший погиб.