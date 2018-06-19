Московский суд арестовал новые счета по делу "Суммы"

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал банковские счета ПАО "Владивостокский морской торговый порт" в рамках дела владельца группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении на банковские счета ПАО "Владивостокский морской торговый порт" обеспечительного ареста", — сказала она.

Дзюрко добавила, что данное решение уже обжаловано.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей.

Следствие считает, что преступления совершены преступным сообществом, созданным не позднее 2010 года на территории Москвы, которое возглавляли руководители холдинговой группы "Сумма". Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.