МЧС повысило ранг сложности пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону

Пожар на крыше 4-этажного жилого дома в Ростове-на-Дону. 19 июня 2018

Пожар на крыше 4-этажного жилого дома в Ростове-на-Дону. 19 июня 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Четвертый ранг присвоен пожару в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Пожар в четырехэтажном жилом доме старой постройки на улице 1-я линия, 60 произошел около 17.00 мск. Ранее пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, 70 человек были эвакуированы.

"В 18.09 мск пожару присвоен четвертый ранг", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что к тушению будет привлечен пожарный катер, ведется прокладка магистральной линии.