Мосгорсуд не стал публиковать текст определения по делу Улюкаева

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мосгорсуд не будет публиковать апелляционное определение по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева из-за данных в закрытом режиме показаний главы "Роснефти" Игоря Сечина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Определение апелляционной инстанции не будет опубликовано, поскольку часть заседания прошла в закрытом режиме", — сказали в суде.
Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Виновным себя экс-министр не признавал и не признает, считая случившееся провокацией.