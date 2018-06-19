Мосгорсуд не стал публиковать текст определения по делу Улюкаева

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мосгорсуд не будет публиковать апелляционное определение по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева из-за данных в закрытом режиме показаний главы "Роснефти" Игоря Сечина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Мосгорсуд 12 апреля подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.

"Определение апелляционной инстанции не будет опубликовано, поскольку часть заседания прошла в закрытом режиме", — сказали в суде.

В закрытом режиме был допрошен Сечин, в определении суд, согласно законодательству, должен изложить его показания и дать им анализ.

Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Виновным себя экс-министр не признавал и не признает, считая случившееся провокацией.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>