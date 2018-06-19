Отель в Москве подтвердил факт ограбления колумбийского певца

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гостиница Four Seasons в центре Москвы подтвердила факт ограбления своего постояльца, известного колумбийского певца Maluma, из номера которого, по данным СМИ, украли вещи стоимостью 50 миллионов рублей.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный ограбил гостиничный номер колумбийского певца, приехавшего в Москву на Чемпионат мира по футболу. Сумма ущерба якобы превысила 50 миллионов рублей. По данным СМИ, у певца похитили дорогостоящую сумку Louis Vuitton, кейс с набором элитных часов стоимостью от 3 до 130 тысяч долларов, ювелирные украшения, а также аксессуары элитных марок.

"Мы очень серьезно относимся к вопросам обеспечения безопасности гостей и их личных вещей и незамедлительно уведомили правоохранительные органы. В данный момент идет расследование, мы сотрудничаем с ними по данному вопросу", — пояснили РИА Новости в пресс-службе отеля.

Комментарием ГУ МВД по Москве РИА Новости пока не располагает.