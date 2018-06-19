Депутат просит проверить "Яндекс. Такси" из-за наезда на пешеходов в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов ("Единая Россия") направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву запросы с просьбой провести проверку "Яндекс Такси" из-за наезда такси на пешеходов в центре Москвы, сообщила пресс-служба партии.

Ранее столичное ГУМВД сообщило, что 16 июня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, семь человек, по уточненным данным полиции, пострадали. При этом в Депздраве столицы сообщили о восьми пострадавших. В ведомстве сообщили, что трое пострадавших после наезда такси в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии в больнице, скоро их выпишут, иностранцев среди них нет.

По данным экстренных служб столицы, среди пострадавших два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил со ссылкой на ГИБДД, что водитель не был пьян. Также сообщалось, что он имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии в 2013 году.

"Заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту, депутат фракции "Единая Россия" Михаил Романов направил депутатский запрос в адрес генерального прокурора РФ Юрия Чайки и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с призывом взять под личный контроль дело о киргизском водителе на машине "Яндекс Такси", который заснул за рулем и сбил в центре Москвы восьми пешеходов, в том числе и иностранных гостей чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении.

"Также депутат призвал правоохранителей провести комплексную проверку деятельности агрегатора "Яндекс.Такси", включая проверку его контрагентов, предоставляющих транспортные средства для оказания пассажирских услуг", — добавили в пресс-службе.

В запросе парламентарий подчеркнул, что, согласно положению Минтранса РФ, нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. Парламентарий обратил внимание, что компания-перевозчик, как правило, арендует автомобили и сдает их водителям в субаренду, причем трудовой договор в таких случаях заключается редко, так как экономические отношения сторон фиксирует договор аренды на машину. С интернет-приложением, которое позволяет быстро находить клиентов, таксист заключает отдельный договор, оплачивая комиссионные с каждого заказа.

"Таким образом, вся ответственность за возможные ДТП лежит только на водителе, а убытки в связи с повреждением транспорта или ущербом здоровью пассажиров покрывает страховая компания, у которой он купил ОСАГО. Ни парк, ни агрегатор, ни страховщики не отвечают за режим работы водителя и его физическое состояние при выходе в рейс", — отмечают в партии.

Романов добавил, что в ближайшее время в Госдуме пройдут консультации "по внесению необходимых корректировок в действующее законодательство". "Деятельность агрегаторов, напрямую влияющая на формирование рынка такси, законодательно не урегулирована. Данные субъекты не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг. Не установлены их права и обязанности, не определена их ответственность перед пассажиром", — заключил парламентарий.